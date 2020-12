Fisz Emade Tworzywo żegna 2020 rok w nowym singlu. Porównał Kaczyńskiego do "polskiego cara" [WIDEO]

Rok 2020 był dla wszystkich bardzo trudny - pandemia koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami, co więcej ostatnie wydarzenia na polskiej scenie politycznej sprawiły, że wiele osób marzy o tym, by 2020 rok w końcu się skończył. O tym wszystkim możemy usłyszeć w nowym singlu grupy Fisz Emade Tworzywo "2020".

Fisz Emade Tworzywo podsumował rok w singlu "2020" [WIDEO]

Utwór "2020" zespołu Fisz Emade Tworzywo to wymowne podsumowanie odchodzącego roku. To jednocześnie czwarty singiel z płyty, która ukaże się jesienią 2021 roku.

Posłuchajcie, jak brzmi kawałek "2020", w którym można usłyszeć odniesienia do fakenewsów, Strajku Kobiet czy Hot16Challenge.

Nowy album Fisz Emade Tworzywo składać się będzie z dwóch odrębnych opowieści muzycznych. Pierwsza, "Ballady", będzie zawierać głównie akustyczne utwory, napisane na fortepian i sekcję smyczkową. Nie zabraknie również charakterystycznego brzmienia bębnów Emade. "Ballady" to osobiste, często intymne opowieści o miłości i tęsknocie do natury. To utwory o niepokoju związanym ze stanem przyrody i planety Ziemi.

Druga opowieść to płyta "Protesty". Mocna tekstowo i muzycznie, pełna elementów garażowego rocka, rapu i elektroniki. W tekstach Fisz komentuje szeroko rozumianą politykę, panoszącą się hipokryzję i kłamstwo, zadaje pytania o kondycję dzisiejszej debaty publicznej.