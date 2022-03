Florence + the Machine z nowym singlem "Heaven is Here". Klip powstał w Kijowie [WIDEO]

Posłuchajcie nowego utworu Florence + the Machine, do którego został nagrany widowiskowy teledysk. Ukraińskie tancerki, które w nim wystąpiły, obecnie przebywają w schronie.

Florence + the Machine przedstawia nowy utwór "Heaven is Here", który powstał w trakcie lockdownu i jest próbą skanalizowania frustracji związanej z niemożliwością tworzenia. To 2 minuty i 8 sekund potężnego chóralnego zaśpiewu, podbitego pierwotnymi bębnami. Teledysk został nagrany pod koniec listopada 2021 w Kijowie.

Każda piosenka, którą napisałam, była jak lina ratunkowa, która ciągnęła mnie do nieba - mówi wokalistka, Florence Welch. Teledysk do „Heaven is Here” nakręciła Autumn de Wilde. W klipie widzimy grupę tancerek, na których czele stoi Florence. Choreografię przygotował Ryan Heffington.

Zdjęcia do teledysku odbyły się w Kijowie pod koniec listopada 2021. Jak dowiadujemy się z Instagrama Florence, dwie tancerki z klipu przebywają obecnie w schronie. Artystka wyraziła swoje wsparcie i zaapelowała o pomoc dla Ukrainy.

Pod koniec lutego 2022 Florence podzieliła się singlem "King", który dotyczy rozważania na temat kobiecości, rodziny, feminizmu i osobisty manifest na temat narzucanych nam przez płeć ról, a wszystko w formie festiwalowego, porywającego, mobilizującego tłumy utworu.