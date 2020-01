Foo Fighters, Beck, Chris Martin i inni zagrają koncert ku pamięci Prince'a

Dwa dni po ceremonii rozdania nagród Grammy 2020 odbędzie się specjalny koncert "Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince" towarzyszący imprezie. Jak można domyslić się z nazwy, będzie to wydarzenie upamiętniające zmarłego w 21 kwietnia 2016 roku legendarnego wokalisty. 28 stycznia 2020 roku na scenie pojawi się zespół Prince'a - The Revolution, Foo Fighters, Chris Martin z Coldplay, St. Vincent, John Legend, Alicia Keys i inni.

Koncert ku pamięci Prince'a. Kto zagra?

Jak czytamy na stronie wydarzenia, muzycy zaprezentują własne interpretacje kompozycji Prince'a. Dyrektorem muzycznym przedsięwzięcia ma zostać Sheila E., która współpracowała z Princem za jego życia, która udzieliła wywiadu magazynowi "Rolling Stone".

" Jestem zaszczycona, że mogę to zrobić z wielu powodów. Żeby móc świętować dokonania drogiego mi przyjaciela. Bycie dyrektorką muzyczną oraz częścią tego wydarzeni to dla mnie coś niesamowitego. "

Kobieta przyznała również, że materiału Prince'a spokojnie starczyłoby na tygodniowe wydarzenie, niestety muzycy będą musieli zmieścić się w znacznie krótszym czasie. Ze sceny będzie można usłyszeć nowe wersje zarówno największych hitów jak i numerów, które aż tak nie zapadły światu w pamięci. Koncert obejmie różne epoki działania artysty.

