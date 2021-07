Foo Fighters gra disco! Posłuchaj coveru "You Should Be Dancing" Bee Gees [WIDEO]

Foo Fighters wpadł na ciekawy pomysł, by z okazji Record Store Day wydać album z coverami Bee Gees. Tak, dobrze przeczytaliście. Debiutancki album grupy Dee Gees, czyli ich disco alter-ego ukaże się 17 lipca i będzie nosić tytuł "Hail Satin". Zespół podzielił się swoją interpretacją "You Should Be Dancing" i trzeba przyznać, że Foo Fighters czuje się bardzo dobrze w repertuarze disco.

Foo Fighters gra Bee Gees. Posłuchaj coveru "You Should Be Dancing" [WIDEO]

Cover Foo Fighters nie odbiega mocno od oryginału, chociaż oczywiście mamy więcej gitar niż w pierwotnej wersji. Posłuchajcie zatem, jak muzycy zagrali przebój Bee Gees z 1976 roku.

Oglądaj

Na krążku Foo Fighters usłyszymy takie przeboje Bee Gees, jak "You Should Be Dancing", "Night Fever", "Tragedy", "More Than A Woman" oraz "Shadow Dancing" z repertuaru Andy'ego Gibba. Co więcej usłyszymy wersje live piosenek z ostatniej płyty Foo Fighters "Medicine at Midnight", które zostały nagrane w studiu 606.

Dee Gees "Hail Satin": Tracklista