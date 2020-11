Foo Fighters mogą grać death metal! Tak przynajmniej twierdzi Dave Grohl

Niedawno Foo Fighters zapowiedzieli swój nowy album "Medicine At Midnight", który ma się pojawić w nadchodzącym lutym. Według Dave'a Grohla, krążek ma zaprezentować świeżą stronę zespołu, ale sam stwierdził, że nawet przy obecnej ilości eksperymentowania, Foo Fighters nie osiągnęli jeszcze swojego pełnego potencjału. Nadchodzący album ma być na przykład bardziej "taneczny".

Grohl porównał go nawet do "Let's Dance" Davida Bowiego, który znacznie różnił się od takiego chociażby "Ziggy'ego Stardusta...". W rozmowie z SiriusXM muzyk pochwalił swoich kolegów z zespołu za różnorodny gust muzyczny, który pozwala im na ewoluowanie:

Każdy z nas dorastał w miłości do rock'n'rollowych albumów, które pozwalały na tańczenie. Rzeczy typu The Cars, "Let's Dance" Bowiego, The Power Station, czy "Tattoo You" Rolling Stonesów. Mam ogromnego farta, że gram w zespole, w którym każdy kocha różnorodne gatunki muzyczne. "