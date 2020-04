Akademia Muzyczna USA uczciła 4. rocznicę śmierci Prince'a tworząc gwiazdorski koncert, podczas którego artyści oddali hołd zmarłemu gwiazdorowi. Całe wydarzenie zostało nazwane "Let's Go Crazy: The Grammy Salute To Prince" i nagrano je po rozdaniu Nagród Grammy w 2020 roku. Jednak dopiero teraz telewizja CBS wyemitowała materiał z koncertu.

Foo Fighters i inne gwiazdy oddały hołd Prince'owi

Impreza odbyła się w Los Angeles Convention Center. Wśród artystów występujących na scenie nie zabrakło prawdziwych gwiazd muzyki. I tak podczas koncertu wystąpili Earth Wind & Fire z ich wersją "Adore", St. Vincent zaśpiewała "Controversy", Beck odegrał "Raspberry Beret", natomiast Foo Fighters pokazało środkowy palec cenzorom CBS i zagrało niegrzeczną wersję "Darling Nikki".

Na imprezie pojawił się również Chris Martin z Coldplay, który wraz z Susanną Hoffs zagrał "Manic Monday" The Bangles (utwór napisał Prince). John Legend zaśpiewał "Nothing Compares 2 U", Usher oczarował seksowną wersją "Little Red Corvette", natomiast legenda soulu Mavis Staples zaśpiewała piękną wersję "Purple Rain" z pomocą zespołu The Revolution.

Występ został uświetniony przez perkusistkę Prince'a, Sheilę E., która była muzyczną dyrektorką całej imprezy. Zagrała przeboje "America" oraz "Free", a następnie wraz z pozostałymi uczestnikami zakończyła imprezę przez wspólnie odśpiewane "Baby I'm a Star".

Niestety, Akademia Muzyczna i CBS na razie nie podzieliło się oficjalnymi materiałami z imprezy, a jedyne co nam zostaje, to obejrzeć te poniższe nagrania fanów. Na szczęście są w dobrej jakości: