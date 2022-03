Taylor Hawkins zmarł w pokoju hotelowym w Bogocie, gdzie Foo Fighters miał zagrać koncert. Badania toksykologiczne potwierdziły obecność narkotyków, ale na razie eksperci wstrzymują się z podaniem oficjalnej przyczyny śmierci. Zespół musiał odwołać najbliższe koncerty po Ameryce Południowej. Teraz wiadomo, że prędko nie zobaczymy Foo Fighters na scenie.

Foo Fighters odwołał trasę koncertową. Czy kapela wróci jeszcze na scenę?

Grupa Foo Fighters postanowiła odwołać całą trasę koncertową, która obejmowała USA i Europę. Zespół w oficjalnym oświadczeniu napisał:

Z wielkim smutkiem Foo Fighters potwierdza odwołanie wszystkich nadchodzących koncertów trasy w związku z okropną stratą naszego brata, Taylora Hawkinsa. Jest nam przykro i jesteśmy zawiedzenie, że się nie zobaczymy. Wykorzystajmy za to ten czas na żałobę, powrót do normalności i spędzenie czasu z bliskimi, docenienie muzyki i wspólnych wspomnień.

Trasa koncertowa Foo Fighters miała obejmować cały 2022. Niestety w tym roku fani nie zobaczą ulubionej kapeli na żywo.

Jak na razie nie wiadomo, jak dalej potoczą się losy Foo Fighters. Fani na pewno chcieliby, by zespół wrócił na scenę i do studia nagraniowego, ale może minąć sporo czasu, zanim to się stanie. Ostatni koncert z Taylorem Hawkinsem odbył się 20 marca 2022 na Lollapalooza Argentina.