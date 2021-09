Foo Fighters świętują bycie "globalnymi ikonami" na nagrodach VMA. Zagrali "Everlong" i inne hity

Foo Fighters na VMA - zobaczcie Everlong i inne hity

Foo Fighters pojawili się na scenie podczas MTV Video Music Awards 2021, gdzie zagrali medley składający się z utworów "Learn To Fly", "Everlong" oraz "Shame Shame" z ich najnowszego krążka "Medicine At Mindnight". Taylor Hawkins napisał na swoich bębnach "Charlie R.I.P.", co było oczywiście hołdem dla zmarłego perkusisty The Rolling Stones, Charliego Wattsa.

Po występie, Grohl i spółka odebrali statuetkę US Global Icon Award, a lider zespołu szybko podziękował wszystkim za to wyróżnienie. Występ i krótkie przemówienie Foo Fighters zobaczycie poniżej:

MTV postanowiło wybrać Foo Fighters swoimi globalnymi ikonami, ponieważ:

Mieli nieprawdopodobną karierę i wpływ na przemysł muzyczny przez kilkadziesiąt lat działalności, cały czas czas zachowując świeżość i będąc kreatywnymi.

Foo Fighters byli również nominowani w kategoriach: Najlepszy utwór rockowy, Najlepsza choreografia i Najlepsza kinematografia, ale niestety we wszystkich musieli uznać wyższość młodszych kolegów i koleżanek po fachu.