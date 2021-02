Foo Fighters w specjalnym wywiadzie: Nie sądziliśmy, że nagramy taką taneczną płytę [WIDEO]

Posłuchajcie wywiadu z Foo Fighters, który opowiedział o pracy w studiu przy "Medicine at Midnight" i pokręconych klipach do nowych singli.

W 2020 roku minęło równo 25 lat, odkąd Dave Grohl postanowił założyć zespół Foo Fighters. Jak najlepiej uczcić taką okrągłą rocznicę? Oczywiście wchodząc do studia. 5 lutego 2021 otrzymaliśmy nowy krążek grupy zatytułowany "Medicine at Midnight", na którym usłyszymy 37 minut nowej muzyki. W specjalnym wywiadzie Foo Fighters opowiedział o pracy nad najnowszym krążkiem, wyjaśnił znaczenie teledysku do "Shame Shame" oraz wymienił kawałki, które usłyszymy na koncertach, gdy tylko wrócą.

Prace nad albumem rozpoczęły się jeszcze przed pandemią, czyli ponad rok przed premierą płyty. Zespół nastawił się na huczne imprezowanie w trasie w związku z okrągłą rocznicą i wydaniem albumu. Stało się inaczej, a nazwa albumu "Medicine at Midnight" bardzo przypadła do gustu Grohlowi:

Spodobało mi się to określenie "Medicine at Midnight" (pol. Lekarstwo o północy), bo medicine dotyczy pewnego rodzaju leczenia, a midnight to pierwsza i ostatnia godzina dnia. To wszystko brzmiało desperacko - branie leku o północy. To mi się podobało.

Chris Shiflett dodał, że to jego ulubiony numer na płycie, bo gra w nim solo, które jest ukłonem w stronę Stevie Raya Vaughana, zaś sam utwór nawiązuje klimatem do "Let's Dance" Davida Bowiego.

Foo Fighters i David Bowie? Zespół postanowił tym razem pójść w stronę bardziej tanecznych brzmień, w stylu właśnie twórczości Bowiego z lat 80. Dlaczego? Dave Grohl wyznał, że głównym powodem jest fakt, że nigdy wcześniej takiej płyty nie nagrali:

To nasz 10. album, w 2020 roku obchodziliśmy 25-lecie - w przeszłości nagrywaliśmy punkowe, ciężkie kawałki, jak również akustyczne, delikatne piosenki i popowo-rockowe utwory. Jednak nigdy nie stworzyliśmy czegoś, co by dobrze "bujało". Myślę, że wszyscy wyrośli słuchając rockowych zespołów i ich płyt, do których można tańczyć, np. Queen. Nigdy wcześniej nie sądziłem, że nagramy taką płytę, ale po wielu latach w zespole chcesz robić to, czego wcześniej nie robiłeś.

"Taneczne" piosenki powstały całkiem naturalnie, co zdziwiło samego Grohla, który nie sądził, że jego zespół potrafi wydać taki materiał. Chociaż "Medicine at Midnight" jest "imprezową" płytą, to muzycy wcale dużo nie imprezowali w czasie tworzenia tego materiału. Zespół wszedł do studia bez materiału, piosenki powstawały na bieżąco. Muzycy chętnie dawali się ponieść emocjom i w konsekwencji na album trafiły również dźwięki, które powstały całkiem przypadkowo, czy były żartem. Muzycy nie czuli żadnej presji, po prostu nagrywali to, co im w danym momencie przychodziło do głowy.

Posłuchajcie całego wywiadu z Foo Fighters, którzy opowiedzieli szczegółowo o procesie powstania nowej płyty:

Do singla "Shame Shame" nagrano bardzo ponury klip, w którym wystąpiła aktorka Sofia Boutella. Dave Grohl w wywiadzie wyznał, że teledysk powstał na podstawie jego snu z dzieciństwa.

Mam pokręcone sny, które pamiętam. Gdy miałem 14-15 lat przyśniło mi się, że stałem na wzgórzu, na którym była paląca się trumna. Podbiegłem do niej i poparzyłem ręce chcąc ją otworzyć. Całe życie zastanawiałem się, o co chodzi z tym snem, bo byłem wesołym dzieciakiem. Gdy nagrywaliśmy "Shame Shame", wsłuchałem się w tekst i pomyślałem, by w klipie wykorzystać mój sen.

Dave Grohl nie może doczekać się momentu, gdy będzie mógł zagrać "Shame Shame" oraz "No Sone of Mine" na żywo. Natomiast ostatnia piosenka na płycie "Love Dies Young" ma tempo takie, jak ludzie skaczący na koncertach. Grohl chce, żeby przez cały czas trwania występu fani skakali pod sceną i nowy materiał na pewno im w tym pomoże.

Krążek "Medicine at Midnight" został wyprodukowany przez Grega Kurstina i Foo Fighers, realizatorem nagrań jest Darrel Thorp, a za mix odpowiada Mark „Spike” Stent. Trwająca 37 minut płyty trafiła do sklepów i serwisów streamingowych 5 lutego 2021.