Foo Fighters wita nowy rok nowym utworem. Muzycy opublikowali "No Son of Mine" z nadchodzącej płyty

Zespół Foo Fighters opublikował drugi utwór z nadchodzącej płyty. W sieci pojawiła się piosenka "No Son of Mine" zapowiadająca 10. album formacji.

Grupa Foo Fighters to jedna z najpopularniejszych formacji rockowych powstałych w latach 90. Każda ich kolejna płyta to światowe wydarzenie, na które czekają miliony fanów gatunku. Ostatni album Dave'a Grohla i spółki to "Concrete and Gold", na kolejny materiał zespołu ich wierni słuchacze musieli czekać 3 lata.

Foo Fighters publikuje utwór "No Son of Mine"

Pierwszy singiel zapowiadający ich 10. studyjne wydawnictwo mogliśmy usłyszeć już na początku listopada 2020 roku. Utwór "Shame Shame" pokazał funkową stronę Foo Fighters, jednak kolejny kawałek z nadchodzącej płyty ucieszy fanów nieco bardziej klasycznego rockowego brzmienia.

Muzycy przywitali nowy rok nową muzyką. Opublikowali pełną wersję piosenki "No Son of Mine", której możecie posłuchać poniżej:

Jak opowiada o kompozycji Dave Grohl:

Jest to rodzaj piosenki, która tkwi w każdym z nas i jeśli akurat ma to sens, to ją z siebie wypuszczamy.

"Medicine at Midnight". Kiedy premiera?

Dziesiąty album studyjny Foo Fighters pojawi się już 5 lutego 2021 roku. Album można zamawiać w przedsprzedaży w różnych formatach np. w limitowanej edycji na winylu za pośrednictwem oficjalnej strony zespołu. Nowy krążek zespołu miał mieć swoją premierę w 2020 roku, kiedy to zaplanowano trasę koncertową z okazji 25-lecia istnienia Foo Fighters. Jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała artystom plany, które musieli nieco odłożyć.