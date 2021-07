Foo Fighters wydał nowy album z coverami disco. Posłuchajcie krążka "Hail Satin" od Dee Gees

Foo Fighters prezentuje "nowy album"

Foo Fighters wpadł na ciekawy pomysł, by z okazji Record Store Day wydać album z coverami Bee Gees. Tak, dobrze przeczytaliście. Debiutancki album grupy Dee Gees, czyli ich disco alter-ego ukaże się 17 lipca i będzie nosić tytuł "Hail Satin". Zespół podzielił się przed premierą krążka swoją interpretacją "You Should Be Dancing" i wygląda na to, że Foo Fighters czuje się bardzo dobrze w repertuarze disco.

Na krążku Foo Fighters usłyszymy takie przeboje Bee Gees, jak "You Should Be Dancing", "Night Fever", "Tragedy", "More Than A Woman" oraz "Shadow Dancing" z repertuaru Andy'ego Gibba. Co więcej usłyszymy też wersje live piosenek z ostatniej płyty Foo Fighters "Medicine at Midnight", które zostały nagrane w studiu 606.

Chociaż grupa przygotowała "składankę" z okazji Record Store Day, to panowie byli na tyle dumni ze swojego dzieła, że postanowili podzielić się całym krążkiem na swoich oficjalnych internetowych kanałach. Poniżej możecie posłuchać "Night Fever", a resztę "Hail Satin" znajdziecie m.in. na Spotify czy YouTubie:

Tak natomiast prezentuje się pełna tracklista "Hail Satin" od Dee Gees/Foo Fighters: