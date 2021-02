Zespół Foo Fighters wydał nowy album. Posłuchajcie "Medicine At Midnight"

Po prawie 4 latach od premiery "Concrete & Gold" w sieci pojawiła się nowa płyta Foo Fighters. Krążka "Medicine At Midnight" możecie posłuchać na Apple Music, Spotify, YouTubie, a także w innych serwisach streamingowych.

Dave Grohl zapowiadał nowy album słowami "to nasza wersja albumu Let's Dance Davida Bowiego". Z tego powodu panowie "zamieszkali" w opuszczonym domu w Encino (Kalifornia). Grohl wyjaśnił, że jego zdaniem dom był niestety nawiedzony. W rozmowie z NME wyjaśnił:

Jak weszliśmy do tego domu w Encino, to wiedzieliśmy, że wibracje były złe, ale dźwięk był zaje*isty. Popracowaliśmy chwilę i się zaczęło... Przychodziliśmy do studia i nagle wszystkie gitary były rozstrojone. Albo ustawialiśmy poziomy dźwięku i dzień później coś było ustawione na zero. Otwieramy sesję z Pro Toolsa i brakuje nam ścieżek. Albo czasami słyszeliśmy dziwne odgłosy, które nagrywały mikrofony...