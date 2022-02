Foo Fighters wydali nowy singiel. Grają teraz thrash metal

Foo Fighters gra thrash metal. Posłuchajcie ich nowego singla

Dave Grohl i spółka postanowili nieco pokombinować w późniejszej fazie swojej kariery. Jakiś czas temu na półkach sklepowych pojawił się ich album, na którym coverowali disco, a teraz panowie stworzyli fikcyjny zespół Dream Widow, który gra thrash/death metal.

Ten powstał w ramach promocji ich nadchodzącego filmu "Studio 666" i nosi tytuł "March of the Insane". Kawałek miał trafić na album "Dream Widow", ale niestety zespół nie zdążył go dokończyć - ich wokalista oszalał i zamordował pozostałych muzyków. To oczywiście pasuje do całego filmu, który opowiada o tym, że Grohl próbuje zabić swoich kumpli. Słodko.

Poniżej możecie posłuchać kawałka "March of the Insane" autorstwa Foo Fighters/Dream Widow:

Dave Grohl tak wypowiedział się na temat horroru ''Studio 666'':

Podobnie jak większość twórczości Foo, "Studio 666" zaczęło się od naciąganego pomysłu, który przerodził się w coś większego, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Kręcąc go w tym samym domu, w którym nagraliśmy nasz najnowszy album "Medicine at Midnight" (mówiliśmy, że to miejsce jest nawiedzone!), chcieliśmy uchwycić klasyczną magię, którą miały wszystkie nasze ulubione filmy rock and rollowe, ale z niespodzianką: przezabawnym rozlewem krwi. Teraz, z pomocą Toma Ortenberga i teamu Open Road Films, możemy wreszcie ujawnić nasz najpilniej strzeżony sekret ostatnich dwóch lat. Przygotujcie się na śmiech, krzyk i chowanie głowy w popcorn.

Film ma zadebiutować w wybranych kinach już 25 lutego 2022 roku.