Foo Fighters zagrali klasyk... disco. Wszystko, żeby wspomóc walkę z pandemią koronawirusa [WIDEO]

Rock' N 'Relief to charytatywna impreza, podczas której zbierano fundusze na program szczepień mobilnych CORE COVID-19. Wydarzenie trwało przez dwa dni i wzięło w nim udział wielu znakomitych artystów takich jak Sheryl Crow, Deadmau5, Carly Simon, Sammy Hagar czy Foo Fighters.

Foo Fighters zagrali cover hitu disco "Shadow Dancing"

Muzycy wystąpili podczas serii koncertów, które towarzyszyły imprezie. Foo Fighters wykonali dwa utwory. Pierwszy z nich to ich piosenka "Making a Fire" z najnowszego albumu "Medicine at Midnight". Jednak to drugi wybór grupy zaskoczył jej fanów najbardziej.

Oprócz swojej nowej kompozycji muzycy zagrali także hit... disco. Wykonali cover Andy'ego Gibba - członka grupy Bee Gees - Shadow Dancing. Perkusista Taylor Hawkins przejął wówczas rolę wokalisty, a do zespołu dołączył chórek. Ich występ możecie obejrzeć na nagraniu poniżej - zaczyna się od 5:40:03:

