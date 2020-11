Foo Fighters zapowiada 10. album. Muzycy opublikowali fragmenty nowej muzyki

Fani Foo Fighters mogą już zacząć zacierać ręce. Okazuje się, że zespół ruszył z intensywną pracą nad nowym materiałem. Fragmenty utworów, które znajdą się na 10. płycie studyjnej grupy, trafiły na social media formacji.

Foo Fighters z fragmentami nowej muzyki

Grupa Foo Fighters to według Gene Simmonsa z KISS ostatnia prawdziwa gwiazda rocka. Muzycy grają od 1995 i mają na koncie 9 albumów studyjnych. Ostatni z nich - "Concrete and Gold" - ukazał się 3 lata temu, a wszystko wskazuje na to, że wkrótce doczeka się swojego następcy.

Foo Fighters zapowiadają 10. album

Fani grupy Dave'a Grohla są nadwyraz czujni. Jedna ze słuchaczek Foo Fighters zauważyła logo ulubionej kapeli wyświetlone na Hollywood Boulevard obok tajemniczego iksa. Helena Baltrušaitis opublikowała na Instagramie zdjęcie i zasugerowała, że "X" może oznaczać rzymską liczbę 10 i zapowiedź nowej płyty.

Biorąc pod uwagę, że ostatni album studyjny wydany przez formację był dziewiątym w ich kolekcji, domysły miały sens. Tym razem plotkę potwierdził zespół w swoich social mediach.

Na oficjalnym koncie Foo Fighters na Twitterze zaczęły pojawiać się krótkie materiały wideo. Na nagraniach widzimy płonące oko gitarzysty Pata Smeara oraz perkusisty Taylora Hawkinsa. Graficznym obrazom towarzyszą także nowe dźwięki perkusji.

Oba materiały zostały opisane przez zespół hasztagiem #LPX. Oznacza to zapewne longplay X, czyli dziesiątą płytę długogrającą. Fani spekulują, że najnowszy singiel Foo Fighters będziemy mogli usłyszeć już 7 listopada. Wówczas zespół ma pojawić się w Saturday Night Live.