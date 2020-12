"Jeszcze będzie przepięknie" to utwór formacji Tilt z 1990 roku. Tomasz Lipiński stworzył numer po swojej wizycie na Placu Czerwonym w Moskwie, gdzie oglądał tłoczące się przy sklepie kobiety. W 2020 roku piosenka nabrała nowego wydźwięku w kontekście pandemii koronawirusa, m.in. Lipiński zaśpiewał utwór na potrzeby kampanii Warszawy #Zostańwdomu.

Jak podają wirtualnemedia.pl, fragment piosenki Tilt został wykorzystany w reklamie Gazety Wyborczej. Tomasz Lipiński skomentował sprawę na swoich social mediach twierdząc, że nikt nie zapytał go o zgodę. Po publikacji posta, skontaktowała się z nim redakcja, która usunęła reklamę.

Gazeta Wyborcza stworzyła następujący slogan: "Jeszcze będzie normalnie. A tymczasem na zimę prenumerata – 75 proc." Tomasz Lipiński nie był zadowolony z wykorzystania fragmentu jego piosenki, o czym napisał na swoim profilu na Facebooku:

W komentarzu pod postem dodał:

Gdyby to były słowa zacytowane w treści artykułu, a nawet w tytule, nie byłoby sprawy. Byłbym szczęśliwy, że trafiają pod strzechy. Tutaj jednak wykorzystano je w reklamie i to jest w mojej opinii co najmniej nieetyczne. O przypadkowości nie może być mowy. Użyto tytułu i refrenu mojej piosenki, ze względu na jej popularność w ostatnim czasie, kiedy dodaje nam otuchy, tak bardzo potrzebnej. Użyto ich do zarabiania pieniędzy. Co do kontekstu prawnego się nie wypowiadam, nie czuję się kompetentny i pozostawiam to prawnikom.