Do singla powstał teledysk, w którym muzycy robią wariata z klienta studia tatuażowego.

Frank Carter & The Rattlesnakes zaprezentowali nowy singiel "Go Get A Tattoo", w którym gościnnie wystąpił queerowy artysta Lynks. Utwór zapowiada album "Sticky", który ukaże się 15 października.

Frank Carter & The Rattlesnakes z nowym utworem "Go Get A Tattoo"

Płyta została wyprodukowana przez gitarzystę Deana Richardsona. Na płycie gościnnie wystąpili artyści outsiderzy: queerowa, electro-punkowa sensacja, Lynks w „Bang Bang” i „Get A Tattoo”, Cassyette w „Off With His Head” oraz Joe Talbot w "My Town". W ostatnim utworze, „Original Sin”, pojawia się Bobby Gillespie z Primal Scream.

Posłuchajcie, ja brzmi najnowszy kawałek kapeli:

Frank Carter & The Rattlesnakes "Sticky": Tracklista

Sticky Cupid's Arrow Bang Bang (feat. Lynks) Take It To The Brink My Town (feat. Joe Talbot) Go Get A Tattoo (feat. Lynks) Off With His Head (feat. Cassyette) Cobra Queen Rat Race Original Sin (feat. Bobby Gillespie)

Tak natomiast prezentuje się okładka nadchodzącej płyty:

Fot. materiały prasowe

Frank Carter & The Rattlesnakes wystąpi w Polsce

W ramach trasy promującej album "Sticky" zespół zagra dwa koncerty w Brixton w O2 Academy oraz w trzynastu krajach w Europie. Grupa wystąpi także 3 lutego 2022 w warszawskim klubie Niebo.