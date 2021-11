Franz Ferdinand wydał nowy singiel oraz zapowiedział kolejny krążek

Szkockie ikony indie powracają! Franz Ferdinand przedstawił światu swój nowy utwór "Billy Goodbye", który zapowiada kompilację "Hits To The Head".

Franz Ferdinand wraca z nowym kawałkiem

Grupa zapowiedziała swój nowy album na początku listopada, a teraz pokazała światu nowy singiel "Billy Goodbye", cudownie słodki glamowy hicior, który grupa stworzyła z popowym producentem Stuartem Price'em (współpracował z Duą Lipą, Madonną, czy Pet Shop Boys).

Wokalista Alex Kapranos wyjaśnił w rozmowie z NME, że kawałek jest celebracją wszystkich przyjaźni, które zawierał w trakcie swojego życia:

Myślałem o przyjaźni i ludziach, których poznałem w trakcie swojego życia. Każda z nich wpływa na nas w inny sposób, ale nie każda z nich przetrwa całe życie. One ewoluują, zmieniają się, a niektóre po prostu kończą. Czasami tragicznie, ale zwykle nie. Czasami po prostu się kończą naturalnie. O tym jest właśnie ten kawałek - o nauce płynącej z różnych przyjaźni.

Nowego kawałka posłuchacie poniżej:

Oglądaj

"Billy Goodbye" to kawałek, który zamyka kompilację "Hits To The Head", która będzie podsumowaniem dotychczasowej kariery Franz Ferdinand. Usłyszymy na nim jeszcze jeden nowy kawałek - ten nosi tytuł "Curious" i zespół na razie nie zdecydował się go wydać.

Franz Ferdinand wyda kompilację "Hits To The Head" już 11 marca 2022 roku.