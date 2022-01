Franz Ferdinand z nowym utworem "Curious". To zapowiedź płyty z największymi hitami zespołu [WIDEO]

Franz Ferdinand podzielił się nowym utworem, który trafi na nadchodzące wydawnictwo "Hits To The Head". Jak brzmi najnowszy kawałek?

11 marca światło dzienne ujrzy "Hits To The Head" - album z największymi hitami Franz Ferdinand. Oprócz kompilacji utworów dobrze fanom znanych, na płycie znajdą się dwa nowe kawałki: "Billy Goodbye" oraz "Curious", który właśnie został udostępniony przez zespół.

Franz Ferdinand z nowym utworem "Curious". Singiel zapowiada płytę z największymi hitami zespołu

"Hits To The Head" to podsumowanie dotychczasowej kariery Franz Ferdinand. Album ukaże się już 11 marca 2022. Oprócz dobrze znanych hitów, na płycie znajdziemy 2 nowe kawałki i kapela właśnie podzieliła się piosenką "Curious". Utwór powinien przypaść do gustu fanom, bo jest utrzymany w typowym dla Franz Ferdinand stylu:

Franz Ferdinand zagra koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zarówno ten utwór, jak i wiele innych kompozycji Franz Ferdinand będziemy mogli usłyszeć na żywo już 30 kwietnia 2022 w warszawskiej hali EXPO XXI. Bilety na koncert są dostępne na stronie LiveNation.pl, eBilet i TicketMaster.

Franz Ferdinand wdarł się na najwyższe miejsca list przebojów swoim drugim singlem - "Take Me Out", wydanym w 2004 roku na debiutanckiej płycie "Franz Ferdinand", która sprzedała się w aż czterech milionach egzemplarzy na całym świecie, kończąc rok z prestiżową nagrodą Mercury Prize i nominacją do Grammy w kategorii Najlepszy Album Alternatywny.

Kolejne albumy "You Could Have It So Much Better" (2005), "Tonight: Franz Ferdinand" (2009), "Right Thoughts, Right Words, Right Action" (2013) i "Always Ascending" (2018) ugruntowały ich pozycję w czołówce najlepszych twórców indie rocka.