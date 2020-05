"Freak on a Leash" Korna zagrany w stylu Slayera, Nirvany i innych. To wszystko na jednym wideo

Anthony Vincent to znany artysta, który zasłynął dzięki swoim wyjątkowym nagraniom, które umieszcza na kanale na YouTubie. Muzyk zgromadził już przeszło 3,36 miliona fanów materiałów, które możemy znaleźć na Ten Second Songs. Artysta zajmuje się przede wszystkim coverowaniem znanych rockowych hitów.

"Freak on a Leash" w stylu Slayera, Nirvany i Motley Crue

Jednak Vincent wyróżnia się na tle innych muzyków dzięki swoim interpretacjom. Artysta w jednym kilkuminutowym filmie potrafi zabrać nas na wycieczkę po wielu gatunkach. Twórca zamiast coverować przeboje w tradycyjny sposób, nagrywa jeden utwór w kilkudziesięciu stylach. Dzięki temu wiemy np. jak mniej więcej brzmiałyby między innymi utwór "Bohemian Rhapsody" Queen, gdyby wykonywał go np. David Bowie, Ozzy Osbourne, a nawet Bad Religion.

Tym razem Vincent wziął na warsztat hit grupy Korn "Freak on a Leash". Muzyk zaprezentował fanom, co by było, gdyby znany przebój zagrali inni wykonawcy. Artysta wcielił się w Ice Cube'a, Dave Matthews Band, Radiohead, The Weekend, Franka Sinatrę, Britney Spears, Slayera, Motley Crue, Nirvanę, Eiffel 65, Pink Floyd, *NSYNC, Reel Big Fish, Michaela Jacksona, Scatmana Johna, Ninę Simone, Beastie Boys, Ricka Astleya, The Isley Brothers, Celine Dion i BB Kinga.

"Freak on a Leash" to utwór Korna zrealizowany w 1998 roku. Utwór ukazał się na albumie "Follow the Leader", a klip do przeboju otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy teledysk. Był również nominowany do dziewięciu nagród MTV Music Awards 1999.