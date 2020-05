Koncertowanie i imprezowanie na balkonie stało się już czymś normalnym. W czasach, gdy lepiej zostać w domu, wyjście na taras stało się jedyną rozrywką dla wielu osób. Nic zatem dziwnego, że coraz częściej możemy usłyszeć i zobaczyć muzyków właśnie na balkonach. Okazuje się, że nawet Freddie Mercury lubi poskakać sobie po balkonie...

Freddie Mercury żyje i tańczy na balkonie przy dźwiękach "I Want to Break Free" [WIDEO]

Pewien fan Queen postanowił przebrać się za Freddiego i wyjść na balkon z odkurzaczem, jak to zrobił wokalista Queen w klipie do "I Want to Break Free". Mężczyzna zaczął się zwinnie wyginać na balkonie, nucić piosenkę Queen i przy okazji sprzątać balkon. Trzeba przyznać, że jego kocie ruchy są naprawdę przekonujące i na pewno niejeden sąsiad uśmiechnął się na widok takiego uzdolnionego fana Queen.

Queen i Adam Lambert nagrali singiel "You Are The Champions"

Brian May i Roger Taylor oraz Adam Lambert nagrali "You Are The Champions": nową wersję klasycznego utworu Queen "We Are The Champions". To pierwszy oficjalnie wydany utwór Queen i Lamberta.

Zyski ze sprzedaży zasilą COVID-19 Solidarity Response Światowej Organizacji Zdrowia.