Frontman grupy Kasabian odchodzi z zespołu

W mediach społecznościowych rockowej grupy Kasabian pojawił się komunikat, dotyczący przyszłości zespołu. Wynika z niego, że frontman grupy, Tom Meighan, odchodzi z zespołu, aby skupić się na poprawie swojego zdrowia i „przywróceniu życia na odpowiednie tory”.

Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych zespołu.

Grupa Kasabian powstała w 1997 roku w angielskim miasteczku Leicester przez Toma Meighana i gitarzystę Sergio Pizzorno, który występował także na drugim wokalu. W oryginalnym składzie występowali także gitarzysta Chris Karloff oraz basista Chris Edwards. Skład zespołu zmieniał się przez lata, ale Meighan i Pizzorno byli stałymi członkami, którzy występowali z zespołem od samego początku.

Zespół w szybkim tempie zyskał wielką popularność, stając się headlinereami najważniejszych europejskich i śwatowych festiwali. Grupa nagrodzona muzycznymi wyróżnieniami, z Brit Awards i Q Awards na czele, wielokrotnie występowała w Polsce. Ich mosh-pity pod sceną należą do jednych z najbardziej lubianych przez fanów. Zabawa w rytm „Fire” należy do najmilszych wspomnień każdego, kto miał szansę obejrzeć Kasabian na żywo.

Zespół wydał sześć albumów studyjnych. Ostatni – „For Crying Out Loud” – w 2017 roku.

Chwilowo nie wiadomo, czy odejście Meighana oznacza przerwę w pracy zespołu, czy czasową zmianę jego składu. Wydaje się jednak, że to właśnie ta pierwsza możliwość jest działaniem, którego należy się spodziewać. Warto zresztą przypomnieć, żę Sergio Pizzorno w zeszłym roku rozpoczął swój solowy projekt, pod nazwą The SLP. Tom Meighan w ostatnim czasie także pracował nad swoim solowym materiałem, potwierdzając jednak w wywiadach, że Kasabian jako grupa ma się dobrze.

Piszę mnóstwo muzyki. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam wiele pomysłów, wiele „ciastek w słoiku”, są całkie niezłe. To będzie bardzo autobiograficzny materiał, coś jak historia mojego życia. To bardzo… rozdzierający serce materiał. No, może nie rozdzierające serce, ale zwyczajnie bardzo bliski mojemu sercu. Bardzo prawdziwy – powiedział w jednym z niedawnych wywiadów, udzielonych magazynowni NME. "