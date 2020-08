Frontman metalowego Entombed A.D. choruje na raka. Ale to nie najgorsza wiadomość

Lars-Göran Petrov to znany jako L-G Petrov szwedzki muzyk znany przede wszystkim z grania w grupie metalowej Entombed, która w trakcie trwania działalności zmieniła nazwę na Entombed A.D. Artysta ma na koncie także współpracę z Nihilist, Morbid czy Comecon. Oprócz tego wokalista występował gościnnie na płytach znanych kapel. Wśród nich znalazła się grupa Amon Amarth, The 69 Eyes czy Leukemia.

Lars-Göran Petrov z Entombed A.D. ma raka

Entombed A.D. opublikował wpis za pośrednictwem mediów społecznościowych, który załamał niejednego fana kapeli, a w szczególności jej wokalisty Petrova. Okazało się, że u muzyka zdiagnozowano raka.

" Mamy smutne wieści. LG Petrow zachorował na raka i przechodzi chemioterapię, aby próbować kontrolować chorobę. Myślami jesteśmy z nim. "

Muzycy opublikowali także link do zbiórki, gdzie można wpłacać datki na rzecz walki artysty z chorobą. Na GoFundMe czytamy, że rak to nie wszystko. Zgodnie z tym co napisał Petrov, jego odmiana nowotworu jest nieuleczalna:

" Dostałem nieuczulanego raka i walczę z nim już od jakiegoś czasu. nie da się go usunąć, ale lekarze próbują go kontrolować za pomocą chemioterapii. Życie nabiera czasem dziwnych obrotów. Jeśli chcecie pomóc metalowi w potrzebie w tych trudnych czasach, nie krępujcie się! "

Muzyk choruje na raka dróg żółciowych. Jest to bardzo rzadka odmiana nowotworu.