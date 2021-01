Frontside opuszcza wokalista Marcin "Auman" Rdest. "Zespół jaki znacie, przeszedł do historii"

Auman dołączył do Frontside w 2004 roku. Od tamtego czasu nie rozstawał się z zespołem i nagrał z formacją płyty takie jak "Zmierzch bogów", "Absolutus", "Teoria konspiracji", czy "Sprawa jest osobista". Wokalista przed dołączeniem do kapeli udzielał się w zespole Totem.

Po 17 latach w szeregach metalowców z Frontside Marcin Rdest oświadczył, że opuszcza kapelę.

Frontside: Marcin "Auman" Rdest odszedł z zespołu

Muzycy z grupy opublikowali post na Facebooku, w którym pożegnali wokalistę i podziękowali mu za wspólne lata. Jak czytamy w oświadczeniu Frontside, Auman opuszcza zespół z powodów rodzinnych.

Auman opuszcza Frontside. Po wielu latach nasza wspólna przygoda dobiegła końca. Dziękujemy Ci Szefie za wkład, jaki wnosiłeś do naszej paczki! Dziękujemy za wszystkie wspólne płyty i koncerty! Bez Ciebie wszystko wyglądałoby inaczej. Byłeś z nami od "Zmierzchu Bogów". To był zajebisty czas dla nas i jesteśmy przekonani, że dla Ciebie również! Wielu z Was pewnie zastanawia się co się stało - Auman odchodzi z powodów rodzinnych.

Również sam wokalista zamieścił kilka słów na temat swojej decyzji. Podziękował fanom i pożegnał się ze słuchaczami słowami:

Drodzy przyjaciele! Nadszedł dla mnie ten moment w życiu, w którym zdałem sobie sprawę, co najbardziej kocham i co jest najważniejsze. To RODZINA. Zdecydowałem, że to właśnie JEJ chciałbym poświęcić swój każdy wolny czas. Od teraz zaczynam nowy etap. W związku z tym podjąłem decyzję o zrezygnowaniu z posady wokalisty zespołu Frontside. Kończę ze śpiewaniem, ale nigdy z muzyką, bo ta towarzyszyć mi będzie już zawsze.

Muzyk pozostaje z zespołem w przyjaznych relacjach. Podziękował także kolegom za wspólne lata grania i życzył im dalszych sukcesów:

Dziękuję zespołowi za wszystkie chwile!!! Za wszystkie koncerty, pot wylany na scenach, za niejedną imprezę, za wyrozumiałość, za wsparcie!!! Za te wspólne 18 lat!!! To naprawdę kawał czasu!!! Dziękuje całej ekipie FS TEAM!!! Wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować, czy to przy nagrywaniu płyt, kręceniu klipów, czy też robieniu sesji zdjęciowych!!! Wszystkim kapelom, z którymi miałem przyjemność dzielić dechy!!! Wszystkim ludziom, którzy przybywali na nasze koncerty, fanom, którzy napędzali do działania!!! Dziękuję za wszystko!!! Chłopakom życzę zajebistych płyt, największych i najlepszych scen, bo zespół Frontside na to zasługuje!!!

Ekipa Frontside podkreśla, że rozumie i szanuje decyzję Aumana. Muzycy doskonale wiedzą, ile praca w kapeli wymaga czasu i wyrzeczeń.

"Family First" - rozumiemy i szanujemy Twoją decyzję Szefie.

Frontside jaki znacie przeszedł do historii...

Ostatni album studyjny grupy Frontside "Zmartwychwstanie" ukazał się w 2018 rok pod barwami Mystic Production. Czyj głos usłyszymy na kolejnym albumie formacji? Póki co za wcześnie na takie pytania. Aktualnie zarówno zespół jak i jego fani potrzebują chwili, aby oswoić się z nową sytuacją.