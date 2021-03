Garbage udostępnił nowy utwór "The Men Who Rule the World". To zapowiedź płyty "No Gods No Masters", która ukaże się już niebawem.

W końcu jakieś dobre wieści od Garbage. Zespół zapowiedział nowy album zatytułowany "No Gods No Masters", który ukaże się 11 czerwca 2021. Tymczasem grupa udostępniła singiel zapowiadający to wydawnictwo. Jak brzmi kawałek "The Men Who Rule the World"?

Garbage z nowym utworem "The Men Who Rule the World". To zapowiedź płyty "No Gods No Masters"

"The Men Who Rule the World" jest sprzeciwem wobec pogłębiającej się, kapitalistycznej krótkowzroczności. Utwór walczy także z rasizmem, seksizmem i mizoginią. Jest również esencją nadchodzącego albumu i wyrażeniem intencji Garbage, który wciąż wierzy w antysystemową moc sprzeciwu. Wideo do nowego utworu przygotował Javi Mi Amor – reżyser, animator oraz malarz pochodzący z Chile.

Oglądaj

Frontmanka zespołu, Shirley Manson, wspomina:

To będzie już nasz siódmy album. Numerologia związana z numerem siedem, wpłynęła znacząco na DNA tej płyty: siedem cnót, siedem smutków i siedem grzechów głównych. Nowa płyta jest próbą zrozumienia tego cholernie zwariowanego świata i tym, co ostatnio czuliśmy jako artyści. Musieliśmy nagrać ją właśnie teraz.

Album „No Gods No Masters” został wyprodukowany przez wieloletniego współpracownika Garbage – Billy’ego Busha. Prace nad tą płytą rozpoczęły się już latem roku 2018. Materiał został skomponowany w ciągu dwóch tygodni jamowania i eksperymentowania w domu należącym do krewnych Steve’a Markera – gitarzysty i współzałożyciela Garbage. Demo nagrane podczas tej sesji zostało opracowane ponownie dopiero po dwóch latach.

Garbage "No Gods No Masters": Tracklista