Gdański klub ukarany za występ Behemotha. Wyrok może wpłynąć na organizację koncertów w Polsce

W poniedziałek 27 stycznia 2020 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Ewę Hronowską z gdańskiego klubu muzycznego B90 na grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych. Decyzja zapadła w sprawie organizacji imprez masowych bez prawnego zezwolenia. Wśród zorganizowanych bez odpowiednich dokumentów koncertów znalazł się między innymi występ metalowej grupy Behemoth.

Klub B90 to miejsce koncertowe otwarte na terenach postoczniowych w Gdańsku. Placówka została założona w 2013 roku. Od tego czasu zagrali w nim muzycy tacy jak Nocny Kochanek, King Dude, Powerwolf, Archive, Machine Head, Mgła, Overkill, Alestorm, IAMX i wielu innych. Problemy klubu zaczęły się w 2016 roku po koncercie grupy Behemoth. Komenda Miejska Policji w Gdańsku monitorująca imprezy masowe poinformowała wówczas organizatora koncertu o konieczności wystąpienia o zezwolenie na imprezy masowe w klubie, ponieważ pod sceną bawiło się więcej niż 1000 osób. Jak mówiła wówczas Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim:

W związku z tym Ewie Hronowskiej z B90 groziło nawet 8 lat pozbawienia wolności. 27 stycznia 2020 roku sąd zdecydował jednak, że ukarze klub grzywną w wysokości 30 tysięcy złotych. Sędzia Marzena Albrecht w uzasadnieniu wyroku podkreśliła, że na decyzję nie miał wpływu rodzaj muzyki prezentowanej w lokalu.

Klub bronił się twierdząc, że działa na podobnych zasadach, co inne instytucje tego typu oraz powoływał się na doświadczenie wynikające z prowadzeniem sopockiego SPATiF-u. Jak donosi esopot.pl, mecenas Michał Gostkowski, obrońca właścicielki klubu próbował przekonać sędziów w następujący sposób:

"

Obrona kładła nacisk na to, aby sąd przeanalizował podobieństwo działalności klubu do działalności innych klubów bardzo podobnych, domów kultury, jak np. Stary Maneż, czy klub Proxima. W uzasadnieniu zabrakło mi tych informacji. Dlatego też wystąpimy o pisemne uzasadnienie. Sąd skupił się na porównaniu do filharmonii, nie do innych klubów. To rozstrzygnięcie dotyczy bardzo wielu klubów działających w Polsce. "