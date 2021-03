Geezer Butler z Black Sabbath: "Pokazywałem rogi jeszcze przed Dio"

Geezer Butler, basista Black Sabbath w jednym z ostatnich wywiadów stwierdził, że to on pokazał Dio symbol "rogów", który kojarzy się z wokalistą.

Chyba każdy, kto uczestniczył chociaż raz w koncercie metalowym, wie, jak wygląda znak "rogów", wykonywany przez fanów ciężkich brzmień. Osoba, której przypisuje się rozpowszechnienie charakterystycznego symbolu to Ronnie James Dio, jeden z wokalistów Black Sabbath.

Geezer Butler wykonywał gest pokazywania "rogów" przed Dio?

Muzyk w wywiadach opowiadał, że symbolu nauczyła go jego babcia, która w ten sposób odganiała od siebie i wnuka złe moce. Jednak basista grupy, Geezer Butler pamięta nieco inną wersję wydarzeń.

Butler udzielił wywiadu w SiriusXM, w którym stwierdził, że to on pokazał Dio rogaty gest.

Mam zdjęcia, na których wykonuję ten gest, pochodzą z 1971 roku. Robię ten znak od tamtego czasu. Zawsze go robiłem na koncertach Black Sabbath między piosenkami.

Basista wyjaśnił, że to on pokazał Ronniemu Jamesowi Dio charakterystyczny symbol. Według wspomnień Butlera to właśnie od tamtego momentu wokalista zaczął używać charakterystycznych "rogów", które szybko stały się znakiem rozpoznawczym nie tylko dla niego, ale całej subkultury.