Gene Simmons o najlepszej linii basu w historii "Słychać to od razu, gdy zaczyna się piosenka"

Kultowa marka gitar, amerykański Gibson nawiązał niedawno współpracę z Gene Simmonsem. Muzyk jest legendarnym wokalistą i basistą grupy KISS, którą założył wraz z Paulem Stanley'em na początku lat 70.

Artysta promuje swoją nową linię gitar i basów. W ramach akcji udzielił wywiadu Guitar World, gdzie opowiedział między innymi o najlepszej linii basowej wszechczasów.

Pytanie najwyraźniej było trudne dla muzyka. Simmons wziął duży łyk wody, odchrząknął i powiedział:

Kiedy linia basu przechodzi w piosenkę, jesteś królem. Jack Bruce to wymyślił. Może to nie jest najlepsza piosenka, ale to jest ten riff - "Sunshine of Your Love". Wiesz to od razu, kiedy utwór się zaczyna. To dla mnie najbardziej klasyczna linia basowa wszechczasów.