Gene Simmons skrytykował Radiohead. Obwieścił, który zespół to ostatni bastion rocka

Gene Simmons zabrał głos w sprawie kondycji rocka. W jednym z ostatnich wywiadów skrytykował podejście do sprzedaży muzyki, które reprezentuje Radiohead oraz wyjaśnił, ktory zespół jest ostatnim prawdziwym rockowym składem.

Gene Simmons wybrał ostatni wielki zespół rockowy

Na świecie nie brakuje muzyków i słuchaczy, którzy twierdzą, że kiedyś płyty były lepsze, artyści prawdziwsi, a świat wyglądał lepiej. Jedni popierają to stanowisko i stawiają krzyżyk na rockowej muzyce, a inni odpowiadają "ok, boomer" i słuchają młodych stażem kapel, które według nich mają coś ciekawego do zaoferowania.

Gene Simmons z KISS o kondycji rocka

Swoje zdanie na temat współczesnej muzyki rockowej wyraził basista i wokalista KISS, Gene Simmons, który udzielił wywiadu Dennisowi Millerowi. Artysta nie ma dobrego zdania na temat kondycji gatunku, w którym się obraca. Stwierdził, że ostatnia duża rockowa gwiazda to Foo Fighters.

" Rock jest martwy. Ostatnim wielkim zespołem rockowym jest Foo Fighters, a powstał ponad 20 lat temu. "

Jednak biorąc pod uwagę kontekst wywiadu, muzykowi bardziej chodziło o twórczość nowych kapel w znaczeniu komercyjnym niż jakościowym. Dodał bowiem, że z rocka ciężko jest wyżyć, a nawet skrytykował podejście do sprzedaży, które prezentuje chociażby Radiohead.

Simmons uznał, że przez wprowadzenie darmowego streamingu muzyka nie ma już przyszłości i nie da się z niej utrzymać.

" Radiohead udostępnił płytę "In Rainbows" i powiedział fanom, żeby zapłacili za nią, ile chcą. Nic dziwnego, że później już tak nie postąpili, ponieważ to nie działa. Jeśli otworzysz sklep i powiesz "zapłaćcie, ile chcecie", ludzie wezmą wszystko za darmo. "

Muzyk stwierdził nawet, że współczuje młodym zespołom, w których wielokrotnie widział talent. Jednak nie wierzy, że mogą się oni przebić w obecnych czasach. Jedyne co według Simmonsa im pozostało, to pogodzić się z groszowych zarobków za ściąganie lub słuchanie ich płyt.

Gene Simmons ma rację, że rock jest martwy? Tak Nie Ok, boomer

Czyżby muzyk zapomniał, że zarabiać można jeszcze na trasach koncertowych? Mógł, w końcu od miesięcy trwa pandemia koronawirusa.