Gene Simmons twierdzi, że mógłby "oddać" KISS jakimś utalentowanym "20-latkom z makijażem na twarzy"

Gene Simmons mógłby "oddać" KISS fanom, którzy kontynuowaliby działalność zespołu

Wygląda na to, że Gene Simmons chciałby, żeby KISS kontynuowało działalność, kiedy obecni członkowie grupy odejdą na emeryturę. W nowym wywiadzie z Deanem Delrayem, basista/wokalista wyjaśnił, że zespół mógłby kontynuować z "nową generacją" muzyków wcielających się w grupę. Miał nawet pomysł na program telewizyjny na ten temat, ale nikt nie chciał go kupić.

Zespół jest obecnie na pożegnalnej trasie koncertowej "End of the Road", ale na razie nie ma finałowej daty - Simmons wyjaśnił, że planują dodać jeszcze jakieś 100 imprez do potężnego tournee:

Nie wiemy, czy finał będzie w Nowym Jorku. Mamy dobre powody do tego, by tak się stało. Zależy nam jednak na tym, żeby ostatnie show było ostatnim show. KISS jako zespół koncertujący się zakończy. Jednak grupa nadal będzie kontynuowała działanie. Nie mam problemu, jeżeli czterech utalentowanych 20-latków będzie chciało ukryć swoją tożsamość i założyć na siebie make-up oraz stroje i kontynuować spuściznę KISS.

Simmons następnie wyjaśnił, że wraz z producentem Markiem Burnettem próbował sprzedać program rozrywkowy/talent-show "KISS: The Next Generation", w którym zespół miał poszukiwać nowych członków zespołu. Niestety żadna stacja nie chciała zakupić produkcji (powody nie są jasne), ale basista ma już inne pomysły w głowie:

KISS będzie grało dalej w takiej formie, że nawet ja bym tego nie wymyślił. Ale wiesz, ja nadal mogę kombinować - kojarzysz "Upiora w operze"? Wielka produkcja sceniczna, którą grają po całym świecie z różnym personelem? Myślę, że nie tylko będzie, ale też powinno być takie show z KISS. Na żywo, z efektami specjalnymi, trochę autobiografia czterech idiotów z ulic Nowego Jorku, która kończy się wielkim występem. Nie z nami w roli głównej, ale nie miałbym problemu, żeby od czasu do czasu w czymś takim wystąpić.

Poniżej możecie zobaczyć cały, prawie 2-godzinny podcast z Genem Simmonsem - fragment o przyszłości grupy znajdziecie blisko końca (około godziny i trzydziestu minut):