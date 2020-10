Gene Simmons ucieka z Kalifornii. Wszystko przez podatki

Gene Simmons z KISS przestał być zadowolony ze swojego mieszkania w Kalifornii. Muzyk ma zamiar przeprowadzić się do Waszyngtonu, żeby płacić niższe podatki.

Gene Simmons z KISS ucieka z Kalifornii

Basista i wokalista grupy KISS udzielił niedawno wywiadu "The Wall Street Journal". Jak podaje źródło, muzyk wystawił na sprzedaż swoją kalifornijską rezydencję. Jej cena wywoławcza to 22 miliony dolarów. To znacznie więcej, niż zapłacił za budynek 36 lat temu. Wówczas dom kosztował 1,35 miliona dolarów. Simmons tłumaczy jednak, że zainwestował przeszło 12 milionów dolarów na remonty.

Gene Simmons z KISS po 36 latach opuszcza Kalifornię

Posiadłość to niemal 1500 metrów kwadratowych, na których znajdziemy basen ze zjeżdżalnia, kort tenisowy i parking na 35 samochodów. Muzyk mieszkał w rezydencji od 1984 roku. Co sprawiło, że podjął decyzję o sprzedaży domu?

Odpowiedź jest dosyć prosta i mało zaskakująca. Podatki. Zapytany dlaczego opuszcza po tak wielu latach Kalifornię, odpowiedział:

" Kalifornia i Beverly Hills traktują źle ludzi, którzy tworzą miejsca pracy, a stawki podatkowe są nie do przyjęcia. Ciężko pracuję, płacę podatki i nie chcę biadolić, ale już wystarczy. "

Gene Simmons i jego żona Shannon zamieszkają w Waszyngtonie. Kupili tam 24-akrową posiadłość niedaleko Mount Rainier.