Rock umarł - tak uważa wiele osób, z basistą Kiss na czele, który twierdzi, że muzyka rockowa została zabita. Wszystko przez niskie zarobki, które powodują, iż wielu artystów nie jest w stanie poświęcić się muzyce w 100%. W ostatnim wywiadzie dodał, że za taką sytuację są winni młodzi fani.

Podczas rozmowy w Q-104.3 Gene Simmons został zapytany przez Jonathana Clarke'a o swoje słowa dotyczące śmierci rocka, czy dotyczy to radia czy streamingu. Muzyk Kiss wyznał, że jego stwierdzenie wiąże wszystkie te aspekty:

Winowajcami są młodzi fani, zabiliście to, co kochaliście. Gdy pojawił się streaming zabraliście szansę zaistnieć zespołom, które są w cieniu i nie mogą zrezygnować ze swojej pracy. Nie można zarobić na streamingu, bo umieszczenie tam muzyki daje ci grosze, zatem musisz mieć miliony, a najlepiej miliardy pobrań, żeby cokolwiek zarobić. To fani zabili rocka, biznes jest martwy. To oznacza, że następni Beatlesi nie dostaną takiej szansy, jak my. Współpracowaliśmy z wytwórniami, które dawały nam miliony dolarów, by nagrać album i zorganizować trasę, nie musieliśmy się martwić pracą od 9 do 17. Kiedy martwisz się pracą, nie masz czasu poświęcić się sztuce.