Genesis zagrał z Philem Collinsem. To może być ostatnia trasa wokalisty [WIDEO]

Genesis wrócił na scenę z Philem Collinsem na wokalu. Zespół ogłosił trasę koncertową w marcu 2020, ale z powodu pandemii została ona przełożona na wrzesień 2021. Tuż przed wystartowaniem trasy Collins w programie BBC Breakfast wyznał, że jego stan zdrowia nie jest najlepszy i prawdopodobnie to już jego ostatnia trasa. Jak zatem Genesis wybrzmiał na żywo?

Phil Collins nie może utrzymać pałek perkusyjnych. To koniec jego kariery?

Pierwszy koncert Genesis z Collinsem odbył się 20 września 2021 w Birmingham. Tak jak to wcześniej zapowiadano, Collins podczas występu cały czas śpiewał siedząc na specjalnym krześle, co też miało miejsce na jego wcześniejszych występach. Na perkusji zagrał jego syn Nicholas Collins.

Koncert w Birmingham był pierwszym występem Genesis od 2007 roku i publiczność usłyszała aż 19 utworów. Jak zespół brzmi na żywo z Collinsem? Posłuchajcie nagrań z tego wydarzenia:

Trasa Genesis obejmuje Wielką Brytanię, a w listopadzie oraz grudniu zespół wybierze się na szereg koncertów do USA.

Była żona Phila Collinsa sprzedaje jego złote płyty za bezcen. To zemsta za eksmitowanie jej z willi muzyka

W programie BBC, Collins wyznał, że ma problemy z kręgosłupem, które mocno ograniczają go na scenie:

Jesteśmy mężczyznami w pewnym wieku i myślę, że do pewnego stopnia prawdopodobnie to ostatnia trasa. Po prostu wydaje mi się, że to już nie dla mnie.