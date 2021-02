Po występie George'a Michaela na koncercie The Freddie Mercury Tribute Concert w 1992 roku wiele osób uważało, że wokalista dołączy do Queen. Artysta pokazał, że wokalnie daje sobie radę z wymagającym repertuarem zespołu i na scenie świetnie współpracuje z muzykami Queen. Po latach okazuje się jednak, że grupa w ogóle nie brała pod uwagę współpracy z Georgem Michaelem, chociaż przez wiele lat fani zespołu sądzili inaczej.

George Michael miał zastąpić Freddiego w Queen? Wypowiedź Rogera Taylora Was zaskoczy

The Freddie Mercury Tribute Concert było niesamowitym wydarzeniem, podczas którego zbierano pieniądze na rzecz walki z AIDS. Na scenie na stadionie Wembley fani Queen zobaczyli znanych muzyków i przyjaciół zespołu,którzy postanowili oddać hołd zmarłemu Freddiemu. Wystąpili wówczas m.in. Guns N’ Roses, Annie Lennox, Metallica, David Bowie, Elton John, Tony Iommi czy Robert Plant. Jednak to właśnie George Michael wywarł największe wrażenie na widzach. Wokalistka wówczas zaśpiewał piosenki "39", "Somebody to Love" oraz "These are the Days of Our Lives" z Lisą Stansfield.

W rozmowie z "Classic Rock" perkusista Roger Taylor odniósł się do plotek, że Queen brał pod uwagę współpracę z Georgem Michaelem. Okazuje się, że zespół w ogóle nie rozpatrywał takiej możliwości:

Pamiętam te plotki, ale on nie pasowałby do nas. George nie był przyzwyczajony do pracy z zespołem na żywo. Kiedy na próbach usłyszał naszą moc, nie mógł w to uwierzyć. Myślał, że to startuje Concord.

Posłuchajcie zatem występu George'a z Queen i sami oceńcie, czy artysta nadawałby się na wokalistę brytyjskiej legendy:

Oglądaj

W 2004 roku Queen postanowił rozpocząć współpracę z Paulem Rodgersem z grupy Bad Company, z którym też nagrali album "Cosmos Rocks". Natomiast w 2006 zdecydowali się na wokalistę Adama Lamberta, finalistę amerykańskiego talent show, z którym nadal koncertują.