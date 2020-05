Niejednokrotnie dochodziło do takich sytuacji, gdy zespoły postanowiły podać do sądu producentów przeróżnych przedmiotów nielegalnie wykorzystujących nazwy czy logo kapel. Niektórzy producenci chętnie wykorzystują nawiązania do twórczości słynnych zespołów nie bojąc się konsekwencji. Brytyjski producent wódki Ghost najwidoczniej nie przewidział, że szwedzki zespół może się przyczepić do firmy.

Ghost chce pozwać producenta wódki. Reakcja firmy może zaskoczyć

Producent alkoholu poinformował swoich fanów na Facebooku, że otrzymał pismo od zespołu Ghost, który chce pozwać firmę:

" Ostatnio otrzymaliśmy korespondencję od szwedzkiej grupy Ghost i wokalisty Tobiasa Fitta Forge'a z informacją, że chcą podjąć przeciwko nam działania z powodu... produkowania wódki. Tak jakby 2020 nie był dostatecznie już dziwny. Będziemy Was informować o rozwoju sytuacji, żebyśmy mogli przynajmiej wszyscy się z tego pośmiać. "

Zobacz także: Zmarł mężczyzna, który chorował na koronawirusa i był na koncercie Ghost

Firma publikując wpis udostępniła zdjęcie grupy Ghost z ceremonii wręczenia nagród Grammy, ale zamiast statuetki wokalista trzyma wódkę Ghost. Jak więc widać, producent za bardzo nie przejął się wizją sprawy sądowej i postanowił sobie zażartować z lidera szwedzkiej grupy:

Jak na razie nie wiadomo, co dokładnie znalazło się w liście i czego dotyczą oskarżenia. Prawdopodobnie zespół jest niezadowolony z nazwy i logo wódki, które mogą kojarzyć się ze szwedzką grupą.

Zobacz także: Jak wyglądał wokalista Ghost w wieku 15 lat? Muzyk opublikował zdjęcie w corpse paintcie