Ghost podzielił się singlem "Call Me Little Sunshine". Wiemy, kiedy ukaże się nowy album [WIDEO]

Zobaczcie, jak wygląda teledysk do najnowszego singla Ghost. To zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa, które ukaże się już niebawem.

W końcu poznaliśmy szczegóły nowej płyty Ghost, o której mówi się już od jakiegoś czasu. Co więcej zespół podzielił się świeżym singlem, który pojawi się na nadchodzącym wydawnictwie. Jak prezentuje się piosenka "Call Me Little Sunshine"?

Ghost udostępnił singiel "Call Me Little Sunshine". Znamy szczegóły nowej płyty [WIDEO]

Nowy album zespołu Ghost będzie nosić tytuł "Impera" i pojawi się na sklepowych półkach 11 marca 2022. Na płycie znajdziemy 12 nowych utworów, m.in. "Call Me Little Sunshine", do którego został nagrany teledysk. Za reżyserię odpowiada Matt Mahurin.

Jeszcze pod koniec września Ghost wydał piosenkę "Hunter's Moon", która powstała na potrzeby soundtracku do horroru "Halloween Kills". Premiera filmu odbyła się 15 października 2021. Sprawdźcie, jakie utwory trafią na nadchodzący album grupy Ghost.

Ghost "Impera": Tracklista

Imperium Kaisarion Spillways Call Me Little Sunshine Hunter’s Moon Watcher In The Sky Dominion Twenties Darkness At The Heart Of My Love Griftwood Bite Of Passage Respite On The Spital Fields

Okładkę płyty ponownie zaprojektował polski artysta, Zbigniew M. Bielak: