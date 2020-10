Jeżeli spodziewaliście się, że usłyszycie nowe piosenki od grupy Ghost w tym roku, to niestety musimy Was rozczarować. Zespół wejdzie do studia dopiero na początku 2021 roku, także tej zimy nie usłyszymy nowości od szwedzkiej formacji.

Ghost przesuwa premierę nowej płyty na 2021

Jeszcze na początku października Tobias Forge podzielił się informacją, że nowy album Ghosta ukaże się zimą 2020. W najnowszym wywiadzie dla Sweden Rock Magazine lider grupy opisał dokładnie, jak wygląda praca nad albumem i niestety będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na nowy album.

" Plan jest taki, że do Świąt Bożego Narodzenia jestem w studiu, nagrania ruszą w styczniu. Zajmie to nam ok 6 tygodni, potem 2-3 tygodnie będzie trwało miksowanie materiału. Zatem jakoś w marcu płyta powinna być gotowa, ale nie ukaże się wcześniej niż latem. Mam nadzieję, że wtedy wybierzemy się w trasę. Nie wydamy albumu jeśli nie będziemy wiedzieć, że jedziemy w trasę. "

Czas pokaże, czy lider Ghost dotrzyma słowa i rzeczywiście przyszłym latem poznamy nowy materiał. Jak na razie, dyskografię Ghost zamyka krążek ''Prequelle'' z 2018 roku, na którym znalazły się takie single, jak "Rats", "Dance Macabre" oraz "Faith".

