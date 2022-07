Ghost śpiewa z ambony "Spillways". Zobacz nowy klip zespołu [WIDEO]

Ghost zaskoczył swoich fanów udostępniając nowy teledysk do piosenki "Spillways". Jak prezentuje się ten klip?

Ghost zaprezentował świeżutki teledysk do piosenki z ostatniej płyty "Impera", która ukazała się 11 marca. Najnowsze wideo powstało do piosenki "Spillways" i za klip odpowiada Amir Chamden. Jak na Ghost przystało, jest mrocznie, krwawo, a zespół paraduje w nowych, mrocznych wdziankach. Zobaczcie, jak prezentuje się to wideo.

Na płycie "Impera" Ghost przeskakuje kilkaset lat, pozostawiając za sobą nękaną dżumą XIV-wieczną Europę, znaną z poprzedniego dzieła "Prequelle" z 2018 roku. W efekcie powstał najbardziej ambitny i najbardziej przenikliwy pod względem tekstów materiał w dorobku Ghost. W zestawie znalazło się 12 utworów, w tym single "Twenties" i "Call Me Little Sunshine" oraz "Hunter's Moon". Nowe numery opowiadają o powstających i upadających imperiach, samozwańczych mesjaszach (finansowych i duchowych) czy przepowiedniach.

Kilka miesięcy po premierze albumu Ghost podzielił się nowym klipem do piosenki "Spillways". W teledysku zobaczymy zespół w nowych strojach, w których obecnie gra na koncertach.

Za produkcję "Impera" odpowiada Klas Åhlund, a miksami zajął się Andy Wallace. Nowy utwór to również nowa trasa, w ramach której Ghost zagra najbliższy koncert 26 sierpnia w San Diego. Trasa po Ameryce Północnej potrwa do 23 września. Jak na razie nic nie wskazuje, by Ghost miał wystąpić w Polsce, a szkoda, bo ostatni koncert kapeli odbył się w 2019 roku.