Ghost z nowym klipem w hołdzie dla fanów. Oto noc, kiedy Cardinal Copia przeszedł na emeryturę [WIDEO]

Grupa Ghost opublikowała nowy klip do utworu "Life Eternal". Widać na nim moment, w którym poznaliśmy Papę Emeritusa IV.

Symboliczna przemiana lidera grupy Ghost to już tradycja zespołu. Do ostatniego przeistoczenia doszło rok temu w Palacio de los Deportes w Meksyku, kiedy to Cardinal Copia zamienił się miejscami z Papą Emeritusem IV.

Ghost z nowym klipem do "Life Eternal"

Muzycy opublikowali właśnie oficjalny klip do "Life Eternal", na którym uwieczniono ten wyjątkowy moment.

Czarno-biały teledysk, na którym widzimy szczęśliwych fanów Ghost i fragmenty koncertów zespołu, nabiera symbolicznego wymiaru. Jeszcze rok temu skakanie pod sceną na koncercie ulubionej kapeli zdawało się czymś naturalnym. Dzisiaj - niekoniecznie. Wszyscy tęsknimy już za muzyką na żywo, którą odebrał nam koronawirus.

W opisie klipu Ghost czytamy:

Pragniemy poinformować, że jeśli macie Ducha (ang. Ghost), posiadacie wszystko.

Reżyserem klipu jest Ryan Chang, a wideo to prawdziwy hołd dla oddanych fanów kapeli, którzy wypełnili kadry na nagraniu niemalże w stu procentach.