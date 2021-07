Gibson otwiera wytwórnię płytową. Jako pierwszy zostanie wydany album Slasha

Gibson postanowił otworzyć własną wytwórnię płytową. Pierwszym albumem, który powstanie pod tym szyldem, będzie płyta z udziałem Slasha, Mylesa Kennedy'ego i The Conspirators. Płyta zostanie wydana we współpracy z BMG

Gibson to firma zajmująca się produkcją sprzętu muzycznego. Największą sławę przyniosła im produkcja gitary elektrycznej "Gibson Les Paul" według projektu Lesa Paula, jej pochodnych (Gibson SG i Gibson Les Paul Double Cut), gitar hollow-body jak Gibson ES-335 i gitar kojarzonych głównie ze sceną metalową (Gibson Flying-V, Gibson Explorer, Gibson Firebird). Firma produkuje także gitary basowe (np. Gibson Thunderbird).

Gibson otwiera wytwórnię płytową

Przez ostatnie 127 lat, Gibson - ikona amerykańskich instrumentów - był synonimem tworzenia i kształtowania dźwięku w różnych gatunkach muzycznych. 26 lipca 2021 roku Gibson ogłosił powstanie Gibson Records z siedzibą w Music City w Nashville. Strategicznym partnerstwem została wytwórnia BMG. Gibson Records zamierza współpracować z artystami przy produkcji, nagrywaniu i promowaniu muzyki. Szczególny nacisk kłaść będzie na szeroko pojętą muzykę gitarową.

Uruchomienie wytwórni płytowej, która ma służyć naszym artystom, jest naturalną ewolucją naszej 127-letniej historii. Gibson Records będzie współpracować z artystami Gibsona, by nagrywać i promować ich muzykę. Jesteśmy podekscytowani, mogąc ogłosić, że pierwszym artystą Gibson Records jest Slash, a partnerem została BMG, czwarta co do wielkości firmą muzyczna na świecie.

- mówi Cesar Gueikian, Brand President, Gibson Brands.

To zaszczyt być pierwszym artystą wydanym w Gibson Records. Współpracując tak blisko z Gibsonem od lat, wiem, że będzie to wytwórnia, która autentycznie będzie wspierać swoich artystów. Nie tylko mnie, ale wszystkich muzyków, z którymi zdecydują się współpracować. To idealne rozwiązanie.

- dodaje Slash.

Współpraca Gibson Records i BMG daje wyjątkową okazję do zbadania nowych pomysłów na marketing i promocję płyty. Pokazuje również prawdziwe zaangażowanie Gibsona w społeczność artystów i mam nadzieję, będzie służyć jako model dla przyszłych wydawnictw. Praca z Cesarem i zespołem Gibsona zapewniła nowatorskie podejście do tego, jak możemy wspierać wydanie albumu.

- mówi Jeff Varner, współzałożyciel Revelation Management Group i wieloletni manager Slasha.

BMG gratuluje Gibsonowi uruchomienia nowej wytwórni i jest dumne ze współpracy z Gibson Records przy inauguracyjnym wydaniu albumu. To idealne połączenie dwóch globalnych marek, które mają niezrównany wkład dla rozwoju kultowych artystów i ogromny szacunek do ich muzycznych talentów. Jesteśmy niezmiernie dumni, że zostaliśmy partnerem nowego albumu Slasha z Mylesem Kennedym i The Conspirators. Nie możemy się doczekać, by pokazać ich nowe dzieło fanom na całym świecie!

- twierdzi Thomas Scherer, prezes BMG Repertoire and Marketing.

Orville Gibson, założycie firmy, zaczął swoją karierę lutniczą od budowy mandolin w Kalamazoo w Michigan. Wprowadził w ich budowie kilka innowacji, które opatentował. W 1902 powstała "Gibson Mandolin-Guitar Mfg. Co, Ltd.". W latach 20. XX w. Gibson stał się jednym z liderów w budowie gitar Arch Top dzięki modelowi Gibson L5. W 1936 wprowadził swój pierwszy model gitary typu hiszpańskiego – Gibson ES-150. Generalnie uznaje się ją za pierwszy sukces komercyjny Gibsona.

