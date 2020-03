Fani Gienka Loski bacznie obserwują wszystko to, co dzieje się u zwycięzcy 1. edycji "X Factor". Niestety w maju 2018 muzyk miał wylew krwi do mózgu, po którym zapadł w śpiączkę. Do wypadku doszło podczas wizyty muzyka u swojej schorowanej matki na Białorusi. Artysta w końcu wybudził się ze śpiączki, ale kontakt z nim jest bardzo ograniczony. Muzyk dalej przebywa na Białorusi i przechodzi rehabilitację. Jego powrót do zdrowia zajmie jeszcze sporo czasu.

Gienek Loska nadal przechodzi rehabilitację. Jak można mu pomóc?

Przyjaciele razem z Polską Fundacją Muzyczną zorganizowali akcję charytatywną "Obudźmy Gienka", w ramach której można wesprzeć muzyka. Teraz Fundacja namawia na przekazanie 1% na leczenie:

" Jego stan neurologiczny jest w dalszym ciągu bardzo poważny, ale Gienek cały czas walczy, a my z nim. Do tej walki potrzebujemy wsparcia, także finansowego. Potrzebujemy Waszego wsparcia, każdego z Was. Jeśli więc chcesz pomóc Gienkowi, przekaż 1% swojego podatku na ten cel. "

Osoby, które chciałyby pomóc artyście, mogą przy rozliczeniu PIT wpisać kod KRS: 0000179888.

Żona muzyka, Agnieszka Stawicka, podkreśla, że powrót na scenę męża nie jest łatwy i oczywisty, jednak wszyscy go wspierają, są dobrej myśli. Zapewnia również, że dzięki zbiórce Polskiej Fundacji Muzycznej, Gienek może pozwolić sobie na godną opiekę.

