Gienek Loska skończył 45 lat. Żona artysty opowiedziała, jak się czuje muzyk

W maju 2018 roku zwycięzca pierwszej edycji "X Factor", Gienek Loska dostał wylewu krwi do mózgu i zapadł w śpiączkę. Po jakimś czasie udało się wybudzić muzyka i pozostaje on przytomny, niestety nie doszedł jeszcze do siebie po chorobie, a jego stan jest poważny. 8 stycznia 2020 roku muzyk obchodził swoje 45 urodziny. W związku z wyjątkową datą żona artysty, Agnieszka Stawicka udzieliła krótkiego wywiadu dla portalu onet.pl, w którym opowiedziała, jak czuje się jej mąż.

Gienek Loska skończył 45 lat. Jak się czuje muzyk?

Kobieta zapewniła fanów Loski, że jej mąż jest niezwykle walecznym człowiekiem i tak łatwo się nie poddaje.

" Giena przede wszystkim bardzo walczy. Wielu lekarzy dawno postawiło na nim krzyżyk, a on się nie daje. "

Muzyk do dziś pozostaje na Białorusi, gdzie opiekują się nim najbliżsi. Niestety kontakt z artystą jest znikomy - porozumiewa się z otoczeniem wyłącznie za pomocą oczu i mrugnięć. Jednak rodzina Loski nie traci nadziei. Agnieszka Stawicka podkreśla, że powrót na scenę męża nie jest łatwy i oczywisty, jednak wszyscy go wspierają, są dobrej myśli i mają nadzieję, że "jeszcze pośpiewa".

Za licznymi głosami wsparcia w kierunku Loski, szła wielokrotnie także realna pomoc. Żona muzyka zapewnia, że również dzięki zbiórce Polskiej Fundacji Muzycznej, Gienek może pozwolić sobie na godną opiekę. Lekarstwa, masaże, specjalne łóżko, środki higieny czy muzykoterapia pomagają artyście powoli dochodzić do siebie.

