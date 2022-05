Gitara Kurta Cobaina została sprzedana za prawie 20 milionów złotych

Trzeba przyznać, że suma robi ogromne wrażenie. Na niedawnej aukcji domu Julien's Auctions, amerykański miliarder, właściciel drużyny NFL Indianapolis Colts, a prywatnie miłośnik rocka i jego historii, Jim Irsay zakupił gitarę Kurta Cobaina z wideo do "Smells Like Teen Spirit" Nirvany za 4,5 miliona dolarów, czyli prawie 20 milionów złotych.

Chociaż przeznaczony dla leworęcznych Fender Mustang z 1969 roku w kolorze Competition Lake Placid Blue pojawił się w jednym z najpopularniejszych klipów historii nie tylko rocka, ale ogólnie muzyki, to suma zaskoczyła nawet dom aukcyjny. Ten szacował bowiem, że za instrument trzeba będzie zapłacić około 600-800 tysięcy dolarów. Irsay nie chciał jednak rezygnować z zakupu i zdecydował się na zaproponowanie zaporowej ceny.

"Jimmy from the Colts", jak często zwany jest Irsay, prywatnie kolekcjonuje popkulturowe gadżety, często związane z muzyką rockową. Jego majątek (pokroju pianina i gitar należących do Beatelsów) jest wystawiany w ramach The Jim Irsay Collection, a przedmioty znajdują się w muzeach w Nashville, Waszyngtonie, Austin i Los Angeles. Irsay planuje jednak znaleźć jeden dom dla wszystkich swoich eksponatów.

Irsay napisał na Twitterze, że jest dumny, iż może być swojego rodzaju "opiekunem" kolejnego ikonicznego instrumentu i powiedział, że gitara od razu trafi do jego kolekcji wystawianej we wspomnianych miastach:

Miliarder podziękował również rodzinie Cobainów, że przekazali część sumy z transakcji na rzecz fundacji Kicking the Stigma, jego organizacji, która pomaga osobom z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego.

Dla przypomnienia - tutaj możecie zobaczyć gitarę w akcji: