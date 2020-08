Gitarowi giganci - May, Wylde, Vai i inni w wyjątkowej wersji hitu Queen

Pandemia koronawirusa trwa. Tygodnie izolacji i rygorystycznych obostrzeń nadal odbijają się czkawką przedstawicielom wielu branż. Epidemia pozbawiła ludzi pracy, a także możliwości rozwijania swoich pasji. Chociaż cały świat małymi krokami próbuje wrócić do normalności, konsekwencje niedawnego zamrożenia gospodarki nadal odczuwamy mniej lub bardziej na własnej skórze.

Brian May, Zakk Wylde, Steve Vai i inni zagrali hit Queen

Na mapę wydarzeń kulturalnych zaczęły wracać koncerty. Jest ich jednak znacznie mniej niż przed wybuchem pandemii oraz obowiązują na nich obostrzenia. Skutkują one zmniejszeniem ilości sprzedanych biletów. Artyści chociaż sami zostali dotknięci kryzysem starają się pomagać osobom, bez których nie odbyłoby się żadne wydarzenie.

Powstała między innymi akcja "At Home And Social With Nuno Bettencourt & Friends". W jej ramach znani muzycy zbierają pieniądze dla pracowników klubów, ekip technicznych oraz wszystkich ludzi z branży koncertowej, którzy ucierpieli w wyniku pandemii.

Do akcji przyłączyli się legendarni gitarzyści tacy jak Steve Vai, Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Tosin Abasi, Nuno Bettencourt i Brian May. Muzycy spotkali się za pośrednictwem internetu i wykonali wspólnie hit Queen. Padło na utwór "Bohemian Rhapsody", którego w tej niecodziennej interpretacji możecie posłuchać poniżej: