Gitarowy Rekord Guinnessa 2020 online. Impreza przeniesiona do internetu z powodu koronawirusa

Władze na całym świecie podejmują kolejne działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W Polsce zamknięto puby, kluby i restauracje, zabroniono zgromadzeń oraz organizacji imprez masowych. Niedawno wydłużono też czas zamknięcia szkół aż do Wielkanocy. Podjęte decyzje póki co się sprawdzają. W Polsce liczba zakażeń koronawirusem wzrasta, jednak chorych jest mniej niż zakładano.

Gitarowy Rekord Guinnessa 2020 online

Żeby sytuacja pozostała stabilna należy jednak przestrzegać zasad kwarantanny i w miarę możliwości unikać kontaktów z innymi ludźmi. W związku z tym odwołano i przełożono już szereg imprez i koncertów w tym Glastonbury Music Festival czy Eurowizję 2020. Tym razem kolejna cykliczna impreza nabiera nowego charakteru w związku z pandemią.

1 maja jak co roku od 18 lat, we Wrocławiu miał wybrzmieć legendarny utwór "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. Na Rynku mieli spotkać się gitarzyści z całej Polski, którzy wspólnie chcieli pobić rekord świata w jednoczesnym graniu rockowego hitu. W związku z szalejącym koronawirusem impreza przeniesie się do internetu.

Gitarowy Rekord Guinnessa 2020 odbędzie się po raz pierwszy w historii online. Dzięki zaplanowanej transmisji w tegorocznej edycji wydarzenia będą mogli wziąć udział gitarzyści z całego świata.

Jak mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca imprezy:

" To wyjątkowe okoliczności. Nie możemy spotkać się na wrocławskim Rynku, ale nie poddajemy się. W tym roku zagramy razem łącząc się przez Internet. Gdziekolwiek będziecie – w domach, na balkonach czy w ogrodach – połączymy się online z całym światem i znakiem UniVibe przekażemy sobie jednoczącą moc muzyki. UniVibe to nowa idea – znak jedności i gest pozdrowienia, który w czasach epidemii może zastąpić podawanie ręki. "

