Gitarowy instynkt Sinplus. Posłuchaj singla "Break The Rules”

Duet Sinplus prezentuje singiel "Break The Rules". Utwór promuje wydaną 27 listopada 2020 roku epkę "It’s Not About Being Good”.

27 listopada ukazała się epka duetu Sinplus "It’s Not About Being Good”. Wydawnictwo promuje singiel “Break The Rules” z chwytliwymi riffami i elektryzującym wokalem. Kim są muzycy, skąd pochodzą i co planują dalej?

Sinplus z singlem "Break The Rules". Utwór promuje nową epkę duetu

Sinplus tworzą bracia Gabriel i Ivan Broggini. Pochodzą ze Szwajcarii, wychowywali się w domu, w którym zawsze grała muzyka. W bardzo młodym wieku zaczęli pisać własne utwory, wśród swoich pierwszych inspiracji wymieniają U2, The Cure, Jacka White'a i The Killers. Ostatni rok był dla nich bardzo burzliwy, a muzyka okazała się najlepszą formą odreagowania.

Jak sami mówią o początkach swojej przygody z muzyką:

Nie myśleliśmy w kategorii gatunków muzycznych. Bazowaliśmy na naszej muzycznej intuicji i instynkcie. Z czasem spontanicznie grane melodie zaczęły układać się w całość. Stąd ta świeżość i energia zbliżona do koncertowej. Ostatni rok był pełen ciężkich chwil i zmian. Każda piosenka to historia związana z naszymi doświadczeniami.

Sinplus zapowiada płytę singlem "Break The Rules"

Epka "It’s Not About Being Good” rozpoczyna nowy rozdział ich muzycznej kariery i zapowiada nowy album, który ma ukazać się na wiosnę 2021 roku. Wydawnictwo promuje singiel "Break The Rules".

Muzycy opowiedzieli, co chcieli przekazać odbiorcom poprzez ten utwór: