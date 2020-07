Gitarzyście Manowar grozi 25 lat więzienia. Przyznał się do zarzutów związanych z pornografią dziecięcą

Karl Logan został aresztowany i oskarżony o wykorzystywanie seksualne małoletnich trzeciego stopnia. Muzyk opuścił więzienie za kaucją 35 tysięcy dolarów, jednak nie obyło się bez procesu oraz sprawy sądowej.

Gitarzyście Manowar grozi co najmniej 25 lat więzienia

55-latek trafił do aresztu już w 2018 roku. Postawiono mu sześć zarzutów, a domniemane przestępstwa, których się dopuścił były związane z posiadaniem pornografii dziecięcej. U Logana znaleziono materiały filmowe, w których uczestniczyły dziewczynki w wieku od 4 do 12 lat, na których uprawiały różne czynności seksualne z anonimowymi mężczyznami. Każde nagranie było szczegółowo opisane. Na jednej ze scen widać było dziewczynkę w wieku 10-12 lat, która "dławi się i jest bardzo zdenerwowana".

Sprawa gitarzysty tafia do sądu federalnego, gdzie ława przysięgłych oskarżyła Logana o pobieranie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Jak donosi Charlotte Observer, Karl Logan przyznał się do zarzucanych mu czynów. W związku z tym artyście grozi co najmniej 25 lat więzienia.

Karl Logan dołączył do Manowar w 1994 roku, gdzie zastąpił Davida Shankle'a. Po upublicznieniu informacji o jego zatrzymaniu, muzyk wydał oświadczenie, że więcej nie będzie występował z grupą. Jego miejsce zajął E.V. Martel.