Gitarzysta Darkane nagrał z córką cover Slayera. Takiej wersji ''Angel Of Death" jeszcze nie słyszeliście [WIDEO]

Co można robić siedząc w domu z powodu pandemii koronawirusa? Niektórzy nie wychodzą z kuchni, inni zabierają się za wiosenne porządki, jeszcze inni nagrywają covery z domownikami. Gitarzysta szwedzkiej grupy deathmetalowej, Darkane, postanowił nagrać cover utworu Slayera razem ze swoją małą córeczką. Okazuje się, że dziewczynka zna się na rzeczy i już od maleńkości śpiewa ostre, metalowe kawałki.

Gitarzysta Darkane nagrał z córką cover ''Angel Of Death" Slayera. Takiego coveru jeszcze nie słyszeliście [WIDEO]

W zabawnym, ponad 2-minutowym nagraniu, gitarzysta najpierw zaczął grać riff z utworu Dio "The Last in Line", ale gdy tylko zobaczył swoją córkę postanowił przerzucić się na Slayera. Posłuchajcie, jak kawałek "Reign In Blood" wypadł w wykonaniu tego duetu.

Zobacz także: Fan AC/DC zagrał koncert dla sąsiadów na balkonie podczas epidemii [WIDEO]

Jak oceniasz cover Slayera w wykonaniu córki gitarzysty Darkane? Mała ma talent! Nie przekonuje mnie taki cover

W czasie kwarantanny Włosi wpadli na świetny sposób, jak umilić sobie czas spędzony w czterech ścianach. Otóż wielu z nich zaczęło wychodzić na balkony i grać swoje ulubione piosenki. Do muzyka często dołączają pozostali sąsiedzi, którzy również mają dosyć siedzenia w mieszkaniach. Jeden z uzdolnionych muzycznie Włochów postanowił zagrać na swoim balkonie właśnie utwór Slayera. Jego wybór padł na "Raining Blood".

Zobacz także: Włosi podczas kwarantanny wychodzą na balkony i śpiewają. Jeden z nich zagrał Slayera [WIDEO]