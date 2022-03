Greta Van Fleet podzieliła się informacją na swoich social mediach, że musi przełożyć dwa koncerty w Michigan. Okazało się, że gitarzysta Jake Kiszka trafił do szpitala. Co więcej, wokalista Josh Kiszka również był chory. Co dolega muzykom?

Gitarzysta Grety Van Fleet trafił do szpitala. Co mu dolega?

Zespół wyjaśnił, że Jake i Josh Kiszka poczuli się nagle chorzy. Wokalista szybko wrócił do formy, ale Jake na początku skarżył się na kaszel i dwa dni później został zawieziony do szpitala. Wykluczono, by panowie zarazili się koronawirusem, ale lekarze początkowo nie mogli stwierdzić, co dolega gitarzyście:

Na szczęście po przeprowadzeniu kolejnych badań zdiagnozowano u niego zapalenie płuc i ustalono dalszy przebieg leczenia.

Greta Van Fleet przeprosiła swoich fanów i ogłosiła, że przełożone koncerty odbędą się we wrześniu. Miejmy nadzieję, że gitarzysta szybko wróci do formy i będzie mógł dalej kontynuować koncertowanie.

Zespół obecnie promuje swój 2. studyjny album "The Battle at Garden’s Gate". Krążek ukazał się 16 kwietnia 2021 i zebrał pozytywne recenzje.