Gitarzysta Iced Earth aresztowany w związku z zamieszkami na Kapitolu. Postawiono mu 6 zarzutów

6 stycznia 2021 roku doszło do wydarzenia, które zapisze się w historii jako szturm na Kapitol Stanów Zjednoczonych. Tysiące zwolenników Donalda Trumpa, który przegrał w ostatnich wyborach prezydenckich, wtargnęło do Kapitolu. Demonstranci nie zgadzają się z wynikami głosowania. W budynku doszło do aktów wandalizmu, rabunków, a w wyniku wydarzeń zginęło 5 osób, a ponad 116 policjantów zostało rannych.

Jon Schaffer z Iced Earth uczestniczył w zamieszkach na Kapitolu

Wśród osób atakujących Kapitol był Jon Schaffer, gitarzysta metalowej grupy Iced Earth. Muzyk został zauważony na fotografiach z miejsca zdarzenia przez fanów formacji. Użytkownicy Twittera szybko zareagowali, ujawnili tożsamość mężczyzny na zdjęciu oraz powiadomili o odkryciu odpowiednie władze.

Na zdjęciu Schaffer miał na sobie niebieską bluzę z kapturem oraz czapkę z napisem "Dożywotni członek Oath Keepers". Organizacja, którą promuje muzyk, jest pozarządową inicjatywą powstałą w 2009 roku, która szerzy skrajnie prawicowe ideały. Władze oprócz innych sprawców zamieszek, rozpoczęły także poszukiwania znanego gitarzysty.

Jak podaje FBI, muzyk został już aresztowany.

Na portalu Loudwire czytamy, że Schaffter sam zgłosił się do władz. Jak donosi FBI Indianapolis:

Jon Schaffer został aresztowany w związku z incydentem z 6 stycznia na Kapitolu. Postawiono mu 6 zarzutów, w tym udział w akcie przemocy fizycznej. Mężczyzna najprawdopodobniej był jednym z uczestników zamieszek, którzy pryskali policjantów "sprejem na niedźwiedzie".

Grupa Iced Earth odcina się od działań swojego gitarzysty. Zespół oświadczył, że nie wspiera zamieszek oraz przemocy, których dopuścili się uczestnicy ataku na Kapitol 6 stycznia.